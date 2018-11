Cidades Motociclista morre em acidente na BR-364, em São Simão Vítima se envolveu em colisão com carro, cujo motorista estava embriagado

Um motocicltsa morreu na madrugada deste sábado (3) em um acidente com um carro no km 30 da BR-364, no município de São Simão. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), quando as equipes chegaram ao local, o corpo da vítima foi encontrado dilacerado. O motorista do carro tentou socorrer a vítima e esperou a presença dos policiais. Após realização de teste ...