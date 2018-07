Cidades Motociclista morre em acidente na BR-153, em Goiânia A vítima bateu na lateral de um caminhão e caiu na pista, segundo a Polícia Rodoviária Federal

Atualizada às 7h45. Um motociclista de 48 anos morreu, na manhã desta terça-feira (17), após um acidente na BR-153, próximo a Agência Goiana de Transportes e Obras (Agetop), no sentido Goiânia - Aparecida. O local do acidente está interditado, mas como foi em uma via lateral não está atrapalhando o trânsito. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que...