Cidades Motociclista morre atropelada após colidir com ônibus, em Goiânia Segundo informações preliminares, ela teria esbarrado na traseira do veículo e caído no chão

Uma motociclista de 43 anos, morreu, na manhã desta quinta-feira (4), após colidir com um ônibus do transporte coletivo. O acidente aconteceu na Avenida Manchester, no Jardim Novo Mundo e, segundo informações preliminares, Cleonice de Souza e Silva teria esbarrado na traseira do veículo e caído no chão. Em seguida, foi atropelada, na cabeça, pelo ônibus. O caso está s...