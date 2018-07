Cidades Motociclista morre após ser atropelado duas vezes na BR-414 Quando os agentes da PRF abordaram o motorista do segundo veículo, viram que havia um mandado de prisão aberto contra ele

Um motociclista morreu em um acidente de trânsito na noite desta terça-feira (10), na BR-414, entre Cocalzinho e Assunção de Goiás. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele foi atropelado duas vezes por duas carretas. O primeiro veículo colidiu contra o motociclista e fugiu do local. O corpo da vítima ficou estendido no chão quando outra ...