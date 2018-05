Cidades Motociclista morre após perder controle do veículo e bater a cabeça em meio-fio, em Goiânia Homem não utilizava capacete e teve seu óbito constatado no local

Um motociclista de 52 anos morreu após perder o controle do veículo e bater a cabeça no meio-fio na noite deste sábado (12). Ele não utilizava capacete. A vítima, identificada como Airton Gomes de Sousa, conduzia uma mobilete pela Avenida Sol Nascente, no Jardim Cerrado 4, quando o acidente aconteceu, por volta das 21h. Por motivos ainda desconhecidos, ele perdeu...