Cidades Motociclista morre após colidir com um caminhão em Jataí Mulher que estava na garupa da moto sofreu escoriações e cortes na face

Um motociclista morreu e uma mulher ficou ferida, após a motocicleta em que estavam colidir com um caminhão, na BR-364, em Jataí, a 327 km de Goiânia. O acidente aconteceu na noite desta segunda-feira (5). De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o motociclista Jorge Teixeira Nunes, de 55 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A mulher...