Vida Urbana Motociclista morre após bater em carro e ser arremessado 26 metros depois na BR-060, em Anápolis Outras vítimas do acidente foram socorridas e levadas para um hospital da cidade; o trânsito está sendo desviado para o acostamento e segue lento

Um motociclista de 27 anos morreu na tarde desta quinta-feira (20) após bater a motocicleta em que dirigia contra um carro de passeio no quilômetro 92 da BR-060, próximo a cidade de Anápolis.Segundo Informações da Triunfo Concebra, concessionária que administra a o trecho da rodovia federal, as outras vítimas do acidente foram socorridas e levadas para o Hospital Municipal d...