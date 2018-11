Cidades Motociclista morre após acidente no Recanto das Emas, em Goiânia Segundo a Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), teria subido no meio fio e batido no poste de iluminação pública

Um motociclista de 25 anos morreu após bater em um poste na manhã deste domingo (11), no bairro Recanto das Emas, em Goiânia. O homem, identificado como Carlos Pereira da Silva, teria perdido o controle da direção na Avenida Orlando Marques, quando, segundo a Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), teria subido no meio fio e batido no pos...