Cidades Motociclista fratura braço após colidir com um carro, em Goiânia Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros, o homem tem aproximadamente 37 anos e estava consciente no momento do socorro

Um motociclista ficou ferido após colidir com um carro da manhã desta sexta-feira (19) no Jardim América, em Goiânia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima tem aproximadamente 3...