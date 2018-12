Vida Urbana Motociclista fica gravemente ferido após acidente no Jardim América De acordo com imagens de câmeras do local, obtidas pela Polícia Civil, o motociclista dirigia em alta velocidade e não teria respeitado a sinalização

Uma batida entre veículos deixou um jovem gravemente ferido, na manhã de hoje (15), no Jardim América, em Goiânia. Thales Alves Lima, de 18 anos, dirigia uma moto que bateu em um carro que passava no cruzamento entre as ruas C-143 e C-137. A motorista do carro não teve ferimentos, mas Thales ficou gravemente ferido e foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel ...