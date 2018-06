Cidades Motociclista fica ferido em acidente com carro na Vila Brasília, em Aparecida de Goiânia Ele foi socorrido com suspeita de fratura no quadril e em uma das pernas

Um motociclista ficou ferido na manhã desta quinta-feira (28) ao se envolver em um acidente com um veículo. O acidente aconteceu por volta das 6h30, em frente a uma agência bancária na Vila Brasília, em Aparecida de Goiânia. O Corpo de Bombeiros fez atendimento ao homem, que estava com suspeita de fratura no quadril e em uma das pernas. Ele foi encaminhado ao Hos...