Cidades Motociclista fica ferido em acidente com ônibus na Marginal Botafogo A vítima ficou inconsciente, com sangramento na face e lesão no tórax

Um homem ficou gravemente ferido na noite desta quarta-feira (10) em um acidente na Alameda Marginal Botafogo, em frente ao Cepal, no Setor Sul. Ele conduzia uma moto e se envolveu em uma colisão com um ônibus. O homem que dirigia a moto ficou inconsciente, com sangramento na face e lesão no tórax. De acordo com a o Corpo de Bombeiros, por causa da proximidade, o home...