Cidades Motociclista fica ferido após colidir com retroescavadeira em Goiânia A batida aconteceu no cruzamento da Avenida Leste Oeste com a Alameda P2, no Setor dos Funcionários

Um motociclista ficou ferido após bater em uma retroescavadeira, na noite desta quinta-feira (22), no cruzamento da Avenida Leste Oeste com a Alameda P2, no Setor dos Funcionários, em Goiânia. A vítima, que não teve a identidade divulgada, tentou ultrapassar o sinal vermelho, mas bateu na lateral do outro veículo, informou a Delegacia Especializada em Investigações d...