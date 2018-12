Vida Urbana Motociclista fica com perna presa em roda de caminhão após acidente na Perimetral Norte, em Goiânia Durante o resgate, o homem teve uma parada cardiorrespiratória e foi levado em estado grave para o Hugol

O corpo de Bombeiros concluiu no início da tarde desta quarta-feira (26) o resgate de um homem de 32 anos que se envolveu em um acidente nesta manhã, na Avenida Perimetral Norte, no Setor Urias Magalhães. De acordo com os bombeiros, a vítima estava em uma moto que bateu em um caminhão e suas pernas ficaram presas embaixo de uma das rodas do veículo. O resgat...