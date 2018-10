Cidades Motociclista é transferido para o Hugol de helicóptero após bater em carro, em Pires do Rio Homem de 33 anos recebeu primeiros socorros na cidade, mas precisou ser encaminhado para a capital. Caso ocorreu próximo ao Estádio Municipal

Um homem ficou gravemente ferido, na manhã desta sexta-feira (26) após bater a motocicleta em que estava contra um carro, na Avenida Marta Rassi, em Pires do Rio, Sudeste do Estado. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Goiás (CBM-GO), Adolfo Monteiro de Oliveira Júnior, de 33 anos, caiu após a colisão. Ainda não foi identificado o que teria provocado o acidente. A vítima...