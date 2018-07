Cidades Motociclista é atropelado por carro e arremessado contra outro veículo na BR-153, em Mara Rosa Condutor do veículo que atropelou a vítima estava embriagado, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF)

Um motociclista ficou ferido após ser atropelado por um carro e atingido por outro no KM 136 da BR-153, na altura do município de Mara Rosa, no Norte goiano. O acidente ocorreu na noite do último sábado (7). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 21h45, o condutor da moto, uma Honda CG 150 Titan, foi atingido por um homem de 57 anos que co...