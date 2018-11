Cidades Motociclista é arremessado 20 metros em acidente na GO-070 Warley Vanceslau Dias, de 32 anos, dirigia pelo local quando, por motivos desconhecidos, perdeu o controle da motocicleta

Um motociclista morreu na manhã deste domingo (18) depois de bater em uma mureta, no km 06 da GO-070, sentido Goianira/Goiânia. De acordo com investigações preliminares da Delegacia de Crimes de Trânsito (DICT), Warley Vanceslau Dias, de 32 anos, dirigia pelo local quando, por motivos desconhecidos, perdeu o controle da motocicleta. Com o impacto d...