Cidades Motocicleta pega fogo após acidente em frente ao Estádio Serra Dourada, em Goiânia; veja vídeo 🎥 O trânsito está lento na BR-153, no sentido Goiânia Aparecida

Uma motocicleta pegou fogo após se envolver em um acidente, na manhã desta quinta-feira (7), na BR-153, na altura do quilômetro 500, em frente ao Estádio Serra Dourada, no sentido Goiânia – Aparecida. O trânsito na região está lento. A Polícia Rodoviária Federal está no local. O motociclista saiu ileso do acidente, informou uma testemunha. Uma testemunha contou...