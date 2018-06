Cidades Moto com mais de R$ 60 mil em multas é apreendida no interior de Goiás Além das infrações, o licenciamento estava atrasado e o chassi raspado

Uma motocicleta com R$ 62 mil reais em multas foi encontrada nesta terça-feira (12), em Itauçu, no Noroeste do Estado. Além das infrações, o licenciamento estava atrasado e o chassi raspado. Um homem pilotava o veículo quando foi abordado pela Polícia Militar (PM). Após os agentes identificarem as ocorrências, o suspeito foi encaminhado à delegacia da cidade para, ...