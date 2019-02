Vida Urbana Mortos em Brumadinho chegam a 115 no 8º dia de buscas Segundo a atualização do final da tarde desta sexta-feira (1º) da Defesa Civil, 248 pessoas continuam desaparecidas

A Defesa Civil de Minas Gerais informou hoje (1º) que aumentou o número de mortos e desaparecidos entre as vítimas do rompimento da barragem Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, nos arredores de Belo Horizonte. O balanço revelou 115 mortos, 248 desaparecidos e 395 localizados. Dos mortos, 71 foram identificados. Segundo a Defesa Civil, aumentou o número de des...