Vida Urbana Mortos em acidente na BR-020, em Formosa, viajavam para passar o fim de ano com a família Durante uma ultrapassagem, um veículo de passeio colidiu de frente com um ônibus que seguia na direção oposta. Cinco pessoas de duas famílias que estavam no carro morreram

Uma colisão entre um carro e um ônibus em Formosa, a 280 km de Goiânia, vitimou cinco pessoas, entre elas duas crianças, no início da manhã deste sábado (29), na BR-020. Um veículo de passeio, em uma ultrapassagem, colidiu de frente com um ônibus que seguia na direção oposta. As duas famílias que estavam no carro morreram. O motorista do ônibus fraturou uma das pernas e...