Cidades Mortes de tia e sobrinho no Conjunto Vera Cruz, em Goiânia, podem ter sido por engano Irmão do jovem assassinado, que segundo vizinhos, tinha envolvimento com o tráfico de drogas seria o alvo

O assassinato de uma mulher e um jovem, na tarde desta terça-feira (2), na porta de casa, na Rua VC-67, no Conjunto Vera Cruz 2, pode ter sido por engano. Débora Veríssimo dos Passos, de 49 anos, e Rodrigo Cintra dos Passos, de 26, foram abordados por dois homens que estavam em um carro. A dupla atirou contra as vítimas e deixou o local do crime sem levar nada ...