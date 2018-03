Morte em “mocó” expõe situação de imóveis abandonados no Centro de Goiânia

Um morador de rua de 29 anos foi morto a tiros no início da tarde deste domingo (11) sob a marquise de um imóvel em frente a Praça Dr. Borges dos Santos Dias, no Centro de Goiânia, no cruzamento entre a alameda Botafogo e a Rua 3. Testemunhas disseram que a vítima, Rafael da Conceição, conhecido como Banguelo, foi alvejado, enquanto dormia por dois homens que chegaram em...