Morte de sete pacientes da Vila São Cottolengo é apurada por comissão

A morte de sete pacientes atendidos pela Vila São Cottolengo, localizada em Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia, está sendo apurada pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) da instituição. Os óbitos ocorreram nos últimos nove dias e, até o momento, as causas não foram identificadas.

Três hipóteses são consideradas durante a investigação, sendo elas dengue, pneumonia e infecção viral, conforme afirma a assessoria de comunicação da Vila São Cottolengo. Exames foram solicitados e é aguardado o parecer da Vigilância Epidemiológica e dos exames laboratoriais para que as causas das mortes sejam detectadas.

"Por se tratar de pacientes em situação de vulnerabilidade em seu sistema imunológico, é possível que a ocorrência destas doenças tenham levado à evolução para um quadro mais grave, que levou ao óbito", diz a assessoria de comunicação.

De acordo com a Vila São Cottolengo, outros pacientes também apresentaram sintomas semelhantes aos das vítimas e ficaram sob observação por motivos de precaução. No momento, quatro pacientes estão internados no Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo).

Hospital filantrópico especializado em reabilitação física, auditiva e intelectual, a Vila São Cottolengo afirma que a situação da unidade está controlada e que não há surto de nenhuma doença.

A reportagem tenta contato com a secretária de Saúde de Trindade, Gercilene Ferreira Branca, que ainda não pôde atender às ligações.