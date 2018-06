Cidades Morte de mulher em hotel foi premeditada, acredita delegada Polícia diz que indícios levam à hipótese de que homem queria fugir, mas mudou de ideia e se jogou na frente de caminhão na BR-153, em Goiânia

O assassinato de Geane Silva de Oliveira, de 33 anos, crime ocorrido no domingo (17) foi premeditado. É o que acredita a delegada que investiga o homicídio, Magda D’Ávila Cândido Souza. Para ela, o fato do suspeito Marcos Lima dos Santos, de 38, ter levado veneno de rato e ainda furtar a ficha com os dados pessoais do hotel são um sinal que ele pretendia desaparecer. “E...