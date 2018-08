Cidades Morte de Marielle envolveu agentes do estado, diz ministro da segurança "Eu não posso trazer todas [as informações que tem] aqui porque senão eu criaria problemas para a própria investigação", declarou Raul Jungmann

O ministro da Segurança Pública brasileiro, Raul Jungmann, afirmou nesta terça-feira (7) que as dificuldades para o esclarecimentodas mortes da vereadora Marielle Franco (PSOL) e do motorista Anderson Gomes ocorrem por conta do envolvimento de agentes do estado e políticos no crime. A declaração foi dada à emissora de TV "Globo News". "Eu não posso trazer...