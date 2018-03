Morte de homem no Hospital de Urgências de Trindade é investigada por suspeita de H1N1

Um homem de 36 anos morreu na última sexta-feira (9) com suspeita de H1N1 no Hospital de Urgências de Trindade (Hutrin). Segundo informações da unidade de saúde, o rapaz apresentava todos os sintomas da doença, mas o laudo que confirmará a causa da morte só deve ser divulgado em 180 dias, de acordo com o Serviço de Verificação de Óbito (SVO). O Hutrim informou, ainda, que não há pacientes internados com H1N1 ou suspeita da doença na unidade.

Alerta

O caso do Hutrin levantou um alerta para surto de H1N1 em Trindade. Desde 24 de fevereiro, oito pacientes da Vila São José Bento Cottolengo morreram por suspeita do vírus Influenza A (H1N1). A última morte de paciente da Vila foi no domingo (11), Rosa Maria dos Santos, de 54 anos, que estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo). Por meio da assessoria de comunicação, a Vila São Cottolengo informou que a morte foi ocasionada por sepse, "mas pode ter sido agravada por complicações do quadro de H1N1, já que a paciente havia sido diagnosticado com a doença".

O surto na Vila foi anunciado no sábado, depois que análises do Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO) e do Departamento de Epidemiologia EpiSUS do Ministério da Saúde confirmaram três casos de Influenza A pelo vírus H1N1 entre pacientes internados. Os casos vinham sendo apurados desde o dia 5 de março, depois que sete mortes foram registradas no local em um período de nove dias e outros pacientes foram internados em estado grave com sintomas semelhantes.

A princípio, os técnicos da unidade descartaram a hipótese de H1N1, pelo fato dos pacientes terem sido vacinados no ano passado, e trabalhavam com três suspeitas: dengue, pneumonia e infecção viral. As causas das outras sete mortes continuam sob investigação.