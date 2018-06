Cidades Morte de estudante dentro de campus da UnB suspende aulas na instituição Jovem se jogou de uma altura de 15 metros. Nas redes sociais, ela chegou a fazer postagens em tom depressivo

Uma estudante da Universidade de Brasília (UnB) morreu, na tarde desta segunda-feira (4), após se jogar do topo de uma caixa d'água colocada a aproximadamente 15 metros de altura dentro do campus Darcy Ribeiro, na Asa Norte da capital federal. De acordo com o portal Metrópoles, militares do Corpo de Bombeiros tentaram uma negociação com a jovem, mas não obtiveram êxito. Após saltar, a...