Cidades Morte de casal em Campo Limpo abala meio rural goiano Criador de cavalos Leandro Canedo e a mulher Darci foram assassinados com requintes de crueldade. Presos, dois ex-funcionários e um terceiro envolvido confessaram o crime

Familiares e amigos sepultaram nesta quinta-feira (8) o casal Leandro Canedo Guimarães dos Santos, de 78 anos, e Darci Prado Canedo Guimarães dos Santos, de 76. O assassinato, na noite de terça-feira (6), chocou o meio agropecuário de Goiás. Eles foram mortos no sítio onde moravam, Estância Leda, às margens do Ribeirão João Leite, no município de Campo Limpo, a 20 qui...