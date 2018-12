Cidades Morte de cachorro agredido por funcionário gera revolta contra o Carrefour Segurança teria oferecido veneno de rato em um pedaço de mortadela e agredido o animal a pauladas

Denúncias de que um segurança envenenou e espancou um cachorro abandonado causou uma onda de protestos contra uma loja da rede Carrefour, em Osasco, na Grande São Paulo. Defensores dos animais usaram as redes sociais para pedir o boicote à rede. O fato teria acontecido na última sexta-feira, 30, no estacionamento do hipermercado. Conforme o relato, o funcionário teria o...