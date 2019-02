Vida Urbana Morte de adolescente de 15 anos no Setor Progresso, em Goiânia, será apurada pela Corregedoria da PM Jovem veio a óbito na casa da família na noite do sábado (2), durante uma ação policial. Agentes da segurança pública dizem que procuravam suspeitos de envolvimento no assassinato de um homem de 21 anos, ocorrido no bairro momentos antes

A Corregedoria da Polícia Militar (PM) abriu procedimento para apurar as circunstâncias de uma ação policial que terminou com dois mortos em uma residência do Setor Progresso, em Goiânia. Um deles é Kayque Denuvio Correira Mendanha, de 15 anos, que veio a óbito na noite do sábado (2) no local. A família do adolescente afirma que ele foi morto por engano pelos militares, n...