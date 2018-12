Cidades Mortalidade de crianças cai 11,5% em Goiás Taxa de cura entre crianças e adolescentes é de 75% no Estado. Diagnóstico precoce é fundamental para tratamento

Leucemias, linfomas e tumores cerebrais. Estes são os três principais tipos de cânceres infanto-juvenis no Brasil e a boa notícia é que, de acordo com a Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica (Sobope), a taxa de cura entre as crianças e adolescentes é de 75%. Na última semana, levantamento do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) apontou que os óbitos d...