Vida Urbana Morre tartaruga resgatada no Vaca Brava, em Goiânia O animal chegou a passar por exames que diagnosticaram uma pneumonia

A tartaruga-da-amazônia resgatada no lago do Parque Vaca Brava, em Goiânia, não resistiu e morreu ainda na noite desta sexta-feira (18). O animal chegou a passar por exames que diagnosticaram uma pneumonia. Funcionários da manutenção do parque localizaram o réptil sem ferimentos boiando dentro do lago. A tartaruga, do sexo feminino,...