Morre Seu Claro, morador ilustre e uma das figuras emblemáticas da Chapada dos Veadeiros

Conhecido pelos moradores e turistas da região da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, Claro Alves Machado, ou simplesmente “Seu Claro” como era chamado pela maioria, faleceu na madrugada dessa quinta-feira (01), aos 90 anos de idade.

O comerciante estava internado há alguns dias no Hospital Regional da Asa Norte (Hran), no Distrito Federal, após sofrer um acidente com o carro, na garagem de sua casa, no povoado de São Jorge, segundo o jornal Correio Braziliense.

Ele nasceu em 16 de janeiro de 1928 em uma região hoje, pertencente à ao município de Mambaí, e se fixou em São Jorge, em 1952, onde ”Seu Claro contribuiu com tudo. Ajudou a fazer a escola e a igreja do povoado, nas décadas de 60 e 70. Ele também foi um 'Banco Central' quando o garimpo acabou. Como ninguém tinha dinheiro, ele aceitava trocar lasca de cristal por comida e outros mantimentos", lembrou Paulo José, gestor de Patrimônio Cultural e amigo de Claro desde 1987.

Em meados da década de 80, com o fim do garimpo, Seu Claro abriu a mercearia que, sempre rodeada de clientes, ficou ainda mais conhecido devido a um artigo específico que era vendido. Dentre os produtos vendidos, está o famoso Gergeliko, biscoito feito de gergelim e água, bastante nutritivo e barato, para quem está na economia.