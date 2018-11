Cidades Morre professor emérito da UFG, José Ângelo Rizzo Sepultamento será às 17:30 no Cemitério Parque Memorial de Goiânia

O professor emérito da Universidade Federal de Goiás (UFG) e e diretor da Unidade de Conservação da instituição, José Ângelo Rizzo, morreu na madrugada deste sábado (10), em Goiânia. A idade e a causa do falecimento não foram divulgados. O velório acontece no Cemitério Parque Memorial de Goiânia desde às 13h e o sepultamento será às 17:30 no mesmo local. O farmac...