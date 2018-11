Cidades Morre professor da UFG que ajudou a criar o Jardim Botânico Pesquisador que mapeou espécies de plantas do Centro-Oeste e criou importantes reservas ambientais, José Rizzo teve infecção respiratória

Foi sepultado no final da tarde deste sábado (10), no Cemitério Parque Memorial de Goiânia, o corpo do professor emérito da Universidade Federal de Goiás (UFG), José Ângelo Rizzo, que morreu devido a complicações de uma infecção respiratória na madrugada de sábado (10). Farmacêutico, biólogo e botânico, ele foi responsável pelo levantamento da flora dos Estados de Goiá...