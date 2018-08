Cidades Morre piloto goiano que sofreu acidente de avião no Pará A queda do avião aconteceu na tarde do dia 27 de julho, próximo à comunidade de Barra Mansa, em São Felix do Xingu

Morreu na noite de hoje (30), o piloto goiano Cristiano Felipe Rocha Reis, de 31 anos, sobrevivente em estado grave, de um acidente de avião no Pará. A vítima estava internada no Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia. De acordo com amigos, ele estava em um estado que não apresentava melhoras e durante à noite, sofreu u...