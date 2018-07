Cidades Morre o jornalista Ari Cunha, um dos fundadores do Correio Braziliense O falecimento ocorreu por falência múltipla dos órgãos; corpo será velado na manhã desta quarta-feira em Brasília

O jornalista Ari Cunha, fundador do jornal Correio Braziliense, morreu na madrugada desta terça-feira, 31, aos 91 anos, por falência múltipla dos órgãos, em sua residência na capital federal. O corpo do jornalista será velado na manhã desta quarta-feira, 1º, e sepultado às 17h no Cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul de Brasília. Também colunista e titula...