Morre no Hugol uma das vítimas de explosão em Usina de Jandaia (GO)

Após duas semanas da explosão em uma destilaria de álcool, em Jandaia, Marcelo Santana da Silva Santos, de 32 anos, uma das vítimas, morreu no Hospital de Urgências de Goiânia Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL). De acordo com a unidade de saúde, a morte foi registrada nesta terça-feira (11). A explosão aconteceu no último dia 29 de agosto e um jovem de 19 anos m...