Cidades Morre menina de 4 anos baleada no Jardim Primavera, em Goiânia Criança estava sentada numa cadeirinha de segurança veicular quando foi atingida por um projétil destinado ao seu tio, João Pedro da Silva Moura

A menina Anne Victoria da Silva Xavier, 4 anos, baleada na noite de sábado no Jardim Primavera, morreu no início da noite deste domingo no Hospital de Urgências Governador Otávio Lage (Hugol), região Noroeste de Goiânia. A criança, que estava sentada numa cadeirinha de segurança veicular, foi atingida por um projétil destinado ao seu tio, João Pedro da Silva Mou...