Vida Urbana Morre em Goiânia operário que teve 90% do corpo queimado durante incêndio em mineradora O operário foi levado pelos socorristas para o hospital da cidade, em seguida, devido ao estado grave, foi trazido para o Hugol, mas não resistiu

Morreu nesta segunda-feira (24), o operário Leonardo Bezerra dos Santos, de 35 anos de idade, que teve 90% do corpo queimado durante um incêndio no setor de metalurgia da mineradora CMOC International Brasil da cidade de Catalão na noite do último sábado (22). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, as chamas se concentraram apenas no setor de preparação químic...