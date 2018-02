Morre em Goiânia o ex-vereador Valdir do Prado

O ex-vereador Valdir do Prado morreu nesta quarta-feira (28) após uma complicação cirúrgica no Hospital Neurológico, em Goiânia. Segundo assessoria do vereador, o delegado Eduardo Prado (PV), filho de Valdir, o velório será realizado nesta quinta-feira (1º), às 7 horas, no Cemitério Parque Memorial. O sepultamento está previsto para 11 horas.

Como homenagem, as bandeiras da Câmara Municipal de Goiânia devem ser hasteadas a meio-mastro representando o luto oficial, mas as atividades da Casa seguem normalmente.

Valdir do Prado já foi vereador, auditor-fiscal pelo Estado, presidente da Associação dos Funcionários do Fisco do Estado de Goiás (AFFEGO) e secretário municipal de Ação Urbana, em 1980, na gestão de Índio do Brasil Artiaga Lima. (Alessandra Rocha é estagiária do GJC em convênio com a PUC-Goiás)