Cidades Morre criança de 7 anos baleada em casa, em Carmo do Rio Verde Corpo de vítima será recolhido na tarde desta terça-feira (13) pelo Instituto Médico Legal (IML) de Goiânia. O menino estava internado no Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) e faleceu na segunda-feira (12)

Uma criança de 7 anos, que levou um tiro na cabeça, na noite do sábado (10), em Carmo do Rio Verde, Centro do Estado, morreu na tarde desta segunda-feira (12). O corpo do menino será recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML), na tarde desta terça-feira (13), no Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), onde estava internado. De acordo com in...