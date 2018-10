Cidades Morre aos 77 anos Sergio Paulo Moreyra, importante figura do meio acadêmico goiano Ele foi professor de ciências sociais e pró-reitor da UFG, sendo um dos fundadores do curso de Comunicação Social

Faleceu, na manhã desta terça-feira (2), o professor e pesquisador Sergio Paulo Moreyra, de 77 anos. Moreyra foi um dos fundadores do curso de Comunicação Social da Universidade Federal de Goiás (UFG) e contribuiu com importantes pesquisas para o meio acadêmico, não só do Estado, mas de todo o País. A causa da morte foi câncer. O enterro está marcado para esta quarta-feira (...