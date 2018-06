Cidades Morre adolescente que sobreviveu a incêndio em Goiânia Daniel Paulo de Sousa Cardoso estava há 20 dias internado na UTI do Hugo

Daniel Paulo de Sousa Cardoso, de 15 anos, morreu na tarde desta quinta-feira, 14, no Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia. A unidade de saúde confirmou o falecimento. Ele era o único sobrevivente do incêndio que havia matado nove adolescentes no Centro de Internação Provisória (CIP) no dia 25 de maio. O jovem estava internado em estado grave no Hugol desde o dia da tragédia. Ele sofreu quei...