Morre adolescente baleado em ação policial no Setor Pedro Ludovico, em Goiânia

O adolescente, de 16 anos, que foi baleado durante uma ação policial ocorrida na manhã desta quinta-feira (5), na Avenida 4ª Radial, no Setor Pedro Ludovico, na capital, morreu no início desta tarde. Ele estava internado em estado grave no Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), para onde foi levado após a ocorrência, e não resistiu. De acordo com a assessoria d...