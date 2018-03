Moradores se revoltam com policial que atirou em pit bull que invadiu casa

Um cachorro da raça pit bull foi baleado após fugir de casa e invadir uma residência onde estavam um idoso de 61 anos e uma criança de 3 anos, na tarde desse domingo (4), no Bairro Centro Educacional, em Nova Alvorada do Sul, no Mato Grosso do Sul.

De acordo com o Jornal da Nova, o cão fugiu através de um buraco na cerca de proteção da casa onde mora. O policial militar afirma que o cão teria avançado sobre ele e que por isso efetuou o disparo. Já a dona do cachorro afirma que o animal é dócil e que nunca avançou em ninguém.

O pit bull foi baleado na testa, mas não morreu. Depois que uma foto foi publicada nas redes sociais, o caso ganhou grande repercussão e causou polêmica.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia de Nova Andradina.