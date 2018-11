Cidades Moradores são condenados por ofender vizinhos em grupo de WhatsApp Dupla insinuou que diretores de associação de moradores estavam 'levando por fora'; réus precisarão pagar indenização de R$ 15 mil

Dois moradores do interior de São Paulo foram condenados, em segunda instância, por fazerem acusações sem provas contra vizinhos em um grupo de WhatsApp. A dupla precisará pagar uma indenização de R$ 15 mil por danos morais. Segundo consta nos autos, as acusações ocorreram em 2015, quando duas chapas disputavam a diretoria da Associação dos Proprietários em New...