Moradores registram motim no presídio de Acreúna

Detentos do presídio de Acreúna, no Sul do Estado, deram início a um motim no fim da tarde desta quinta-feira (6). Imagens compartilhadas nas redes sociais, filmadas do lado de fora, mostram o confronto dentro da unidade prisional. Pelos vídeos é possível ouvir barulhos semelhantes aos de tiros, mas não há confirmação oficial se houve disparos de armas de fogo. Informações prelim...