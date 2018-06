Cidades Moradores reclamam de obra no Setor Jaó, em Goiânia Vizinhos ao Instituto Brasileiro de Coaching questionam impactos de trânsito e de vizinhança com empreendimento educacional construído na avenida principal do bairro

As possíveis consequências da construção de uma faculdade ligada ao Instituto Brasileiro de Coaching (IBC) no Setor Jaó voltaram a tirar o sono dos moradores do local. Caracterizado como bairro residencial e com número restrito de comerciantes, o lugar é tradicional e conhecido pelo amor e cuidado com que os moradores tratam o próprio bairro. Entre as problemáticas e...